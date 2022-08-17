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Захоплення російськими військами Запорізької АЕС несе серйозну загрозу, - генсек НАТО

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Захоплення російськими військовими Запорізької атомної станції несе серйозну загрозу. Провокації на станції наражають на небезпеку не тільки Україну, а й інші держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Йенса Столтенберга під час брифінгу з президентом Сербії Олександром Вучичем.

Столтенберг заявив, що напад на ядерні об'єкти становить серйозну загрозу безпеці.

"Вони підвищують ризик ядерних інцидентів і наражають на небезпеку населення України та сусідніх країн, а також все міжнародне співтовариство", - сказав він.

При цьому генсек зазначив, що НАТО зберігає нейтралітет у війні, яку розв'язала Росія. За його словами, альянс підтримуватиме політичний діалог під егідою ЄС.

Нагадаємо, в ООН заявили, що готові підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

При цьому глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що делегація експертів повинна поїхати на ЗАЕС через підконтрольну Україні територію.

Водночас в Росії пригрозили МАГАТЕ "небезпечною поїздкою", якщо експерти вирішать їхати через Київ.

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Запорожская АЭСНАТОЄнс Столтенберг