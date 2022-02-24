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Захват острова Змеиный: стало известно, сколько погибло украинских пограничников

Автор: Дмитрий Кузнецов

Защищая остров Змеиный от вторжения российских оккупантов погибли 13 украинских пограничников. Захватчики предлагали им сдаться, но они отказались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"13 украинских пограничников погибли", - написал Геращенко.

Он уточнил, что к защитникам острова Змеиный подошел российский корабль и предложил им сдаться. Однако пограничники отказались и послали оккупантов на…

После этого по гарнизону был нанесен интенсивный ракетно-артиллерийский удар.

Напомним, атака на остров Змеиный началась вечером 24 февраля. В результате обстрела все строения на нем были разрушены, но украинские пограничники продолжили защищать свою землю. После нескольких часов боя российские оккупанты захватили остров.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события из-за вторжения России - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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