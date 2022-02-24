Захоплення острова Зміїний: стало відомо, скільки загинуло українських прикордонників

Захищати острів Зміїний від вторгнення російських окупантів загинули 13 українських прикордонників. Загарбники пропонували їм здатися, але вони відмовилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
"13 українських прикордонників загинули", - написав Геращенко.
Він уточнив, що до захисників острова Зміїний підійшов російський корабель і запропонував їм здатися. Однак прикордонники відмовилися і послали окупантів на…
Після цього по гарнізону було завдано інтенсивного ракетно-артилерійського удару.
Нагадавши, атака на острів Зміїний почалася ввечері 24 лютого. В результаті обстрілу всі будови на ньому були зруйновані, але українські прикордонники продовжили захищати свою землю. Після кількох годин бою російські окупанти захопили острів.
Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються через вторгнення Росії - у текстовому онлайні РБК-Україна.