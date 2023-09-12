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"Захват, очікування і трохи ностальгії". Світоліна емоційно розділила 29-річчя з фанатами

Фото: Еліна Світоліна цьогоріч повернулася на корт після вагітності (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Еліна Світоліна у свій 29-й день народження красиво подякувала вболівальникам за спільний шлях до успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram тенісистки.

Іменита українка опублікувала присвячений 29-річчю допис. У ньому найсильніша вітчизняна тенісистка в історії звернулася до підписників і підбила підсумки попереднього етапу життя.

"Сьогодні мені офіційно виповнилося 29. Тепер, коли я входжу в останній рік свого двадцятиріччя, мене переповнює суміш емоцій – захват, очікування і трохи ностальгії. Але найголовніше – я готова до пригод і можливостей, що чекають на мене попереду", – написала Світоліна.

Свято тенісистка проведе в компанії близьких. Окремо вона подякувала всім за те, що були частиною її шляху до 29-го дня народження. Водночас собі Світоліна побажала, щоб прийдешній персональний рік став найкращим.

Еліна Світоліна у 2023 році

Після народження доньки Скаї українка повернулася на корт на початку квітня. З того часу вона піднялася в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) з-за меж топ-1000 на 25-те місце.

Перший успіх до Світоліної прийшов у Страсбурзі. Українка перемогла на ґрунтовому турнірі в рамках підготовки до French Open. На "Ролан Гарросі" ж вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася білорусці Сабаленко.

Натомість на Вімблдоні-2023 Світоліна зачохлила ракетку аж у півфіналі. Там вона програла майбутній переможниці Вондроушовій. На неданьому US Open українка вилетіла в 1/8 фіналу та анонсувала паузу у виступах.

 

 

До слова, американка Гауфф розібралася з білорускою Сабаленко у фіналі Відкритого чемпіонату США.

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