"Восторг, ожидание и немного ностальгии". Свитолина эмоционально разделила 29-летие с фанатами

Именитая украинка опубликовала посвященный 29-летию пост. В нем сильнейшая отечественная теннисистка в истории обратилась к подписчикам и подвела итоги предыдущего этапа жизни.

"Сегодня мне официально исполнилось 29. Теперь, когда я вхожу в последний год своего двадцатилетия, меня переполняет смесь эмоций – восторг, ожидание и немного ностальгии. Но самое главное – я готова к приключениям и возможностям, ожидающим меня впереди", – написала Свитолина.

Праздник теннисистка проведет в компании близких. Отдельно она поблагодарила всех за то, что были частью ее пути к 29-му дню рождения. В то же время себе Свитолина пожелала, чтобы грядущий персональный год стал лучшим.

Элина Свитолина в 2023 году

После рождения дочери Скаи украинка вернулась на корт в начале апреля. С тех пор она поднялась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на 25-е место из-за пределов топ-1000.

Первый успех к Свитолиной пришел в Страсбурге. Украинка победила на грунтовом турнире в рамках подготовки к French Open. На "Ролан Гарросе" же она дошла до четвертьфинала, где уступила белоруске Соболенко.

В свою очередь на Уимблдоне-2023 Свитолина зачехлила ракетку в полуфинале. Там она проиграла будущей победительнице Вондроушовой. На недавнем US Open украинка вылетела в 1/8 финала и анонсировала паузу в выступлениях.