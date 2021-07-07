Захват банка в Киеве: защита обвиняемого не согласна с квалификацией дела

В августе в прошлом году в Киеве гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил помещение банка и угрожал взрывом. Адвокат гражданина Узбекистана Игорь Ляшенко не понимает, почему его клиента правоохранители обвинили в подготовке теракта.

Об этом адвокат сообщил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине" .

По его словам, Каримов не имел планов устроить теракт, а просто сообщил заведомо ложную информацию о минировании банка.

"Однозначно, такая квалификация неверная! Почему? Потому что там не было никакого покушения на совершение террористического акта", - заявил он.

Это необходимо было квалифицировать как "заведомо неправдивое сообщение о минировании объекта", объяснил адвокат.