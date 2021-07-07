ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Захват банка в Киеве: защита обвиняемого не согласна с квалификацией дела

Новина українською →
Киев, Среда 07 июля 2021 10:57
Захват банка в Киеве: защита обвиняемого не согласна с квалификацией дела Фото: в Киеве в прошлом году захватили банк (facebook.com/anton_gerashchenko)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В августе в прошлом году в Киеве гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил помещение банка и угрожал взрывом. Адвокат гражданина Узбекистана Игорь Ляшенко не понимает, почему его клиента правоохранители обвинили в подготовке теракта.

Об этом адвокат сообщил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине".

По его словам, Каримов не имел планов устроить теракт, а просто сообщил заведомо ложную информацию о минировании банка.

"Однозначно, такая квалификация неверная! Почему? Потому что там не было никакого покушения на совершение террористического акта", - заявил он.

Это необходимо было квалифицировать как "заведомо неправдивое сообщение о минировании объекта", объяснил адвокат.

Напомним, захватившего банк в Киеве гражданина Узбекистана отправили на принудительное лечение.

Отметим, операцию по задержанию Каримова провела СБУ, у него в заложниках был один человек. Каримов требовал прислать к нему журналистов, у него при себе была спортивная сумка, от которой к ноге был проведен провод.

Читайте РБК-Украина в Google News
захват
NEWS
В Украине 610 новых случаев коронавируса
В Украине 610 новых случаев коронавируса
DAILY
Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине