Захоплення банку в Києві: захист обвинуваченого не згоден з кваліфікацією справи

У серпні минулого року в Києві громадянин Узбекистану Сухроб Карімов захопив приміщення банку і погрожував вибухом. Адвокат громадянина Узбекистану Ігор Ляшенко не розуміє, чому його клієнта правоохоронці звинуватили в підготовці теракту.

Про це адвокат повідомив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні" .

За його словами, Карімов не мав планів влаштувати теракт, а просто повідомив завідомо неправдиву інформацію про мінування банку.

"Однозначно, така кваліфікація невірна! Чому? Тому що там не було ніякого замаху на вчинення терористичного акту", - заявив він.

Це необхідно було кваліфікувати як "завідомо неправдиве повідомлення про мінування об'єкта", пояснив адвокат.