Захват автобуса в Луцке: стало известно, когда ожидать приговор

Ему вменяют захват заложников, терроризм, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (по этой статье ему грозит пожизненное заключение).

Кривош попросил рассматривать его дело судом присяжных. Сейчас процесс находится на стадии допроса потерпевших, рассказал адвокат.

Затем заслушают свидетелей и исследуют материалы дела. Приговора в этом году ожидать не стоит, подчеркнул адвокат.

"В ближайшие полгода, я думаю, это не произойдет, учитывая с какой скоростью проходит процесс", - отметил юрист.