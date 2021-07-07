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Захват автобуса в Луцке: стало известно, когда ожидать приговор

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Адвокаты "луцкого террориста" Максима Кривоша оценили, когда может быть оглашен приговор их подзащитному. Его не будет в ближайшие полгода.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат Виктор Коренга, говорится в материале "Жаркая пора. Что происходит с делами о резонансных терактах в Украине".

Ему вменяют захват заложников, терроризм, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (по этой статье ему грозит пожизненное заключение).

Кривош попросил рассматривать его дело судом присяжных. Сейчас процесс находится на стадии допроса потерпевших, рассказал адвокат.

Затем заслушают свидетелей и исследуют материалы дела. Приговора в этом году ожидать не стоит, подчеркнул адвокат.

"В ближайшие полгода, я думаю, это не произойдет, учитывая с какой скоростью проходит процесс", - отметил юрист.

Напомним, дело "луцкого террориста" направили в суд.

Ранее сообщалось, что "луцкий террорист" до захвата автобуса с заложниками уже находился под наблюдением правоохранительных органов.

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