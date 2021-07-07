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Захоплення автобуса в Луцьку: стало відомо, коли очікувати вирок

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Адвокати "луцького терориста" Максима Кривоша оцінили, коли може бути оголошений вирок їх підзахисному. Його не буде в найближчі пів року.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна адвокат Віктор Коренга, йдеться в матеріалі "Спекотна пора. Що відбувається зі справами про резонансні теракти в Україні".

Йому закидають захоплення заручників, тероризм, незаконне зберігання зброї і посягання на життя співробітників правоохоронних органів (за цією статтею йому загрожує довічне ув'язнення).

Кривош попросив розглядати його справу судом присяжних. Зараз процес знаходиться на стадії допиту потерпілих, розповів адвокат.

Потім заслухають свідків і досліджують матеріали справи. Вироку цього року очікувати не варто, підкреслив адвокат.

"У найближчі півроку, я думаю, це не відбудеться, враховуючи з якою швидкістю проходить процес", - зазначив юрист.

Нагадаємо, справу "луцького терориста" направили до суду.

Раніше повідомлялося, що "луцький терорист" до захоплення автобуса із заручниками вже перебував під наглядом правоохоронних органів.

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Луцьктеррористы