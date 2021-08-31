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Захват Афганистана "Талибаном" ухудшит ситуацию с голодом в стране, - ВОЗ

Автор: Сергей Пышкин

Захват территорий Афганистана радикальным движением "Талибан" существенно ухудшает доступ к продовольствию в стране. Некоторые из провинций сегодня находятся на пороге глобального острого недоедания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно данным ВОЗ, ожидалось, что в 2021 году половина детей Афганистана будет серьезно недоедать, однако захват страны "Талибаном" еще более усугубил ситуацию вокруг доступа к продовольствию.

Сегодня около 12,2 млн человек имеют проблемы с отсутствием продовольственной безопасности. Это, со своей стороны, усугубило ситуацию вокруг коронавируса в стране и повлияло на рост цен на пищевые продукты.

В ВОЗ отмечают, что девять из 13 провинций находятся на пороге острого недоедания.

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АфганистанТалибан