Захоплення Афганістану "Талібаном" погіршить ситуацію з голодом в країні, - ВООЗ

Згідно з даними ВООЗ, очікувалося, що у 2021 році половина дітей Афганістану буде серйозно недоїдати, однак захоплення країни "Талібаном" ще більше погіршило ситуацію навколо доступу до продовольства.

Сьогодні близько 12,2 млн людей мають проблеми з відсутністю продовольчої безпеки. Це, зі свого боку, погіршило ситуацію навколо коронавірусу в країні та вплинуло на зростання цін на харчові продукти.

У ВООЗ відзначають, що дев’ять з 13 провінцій перебувають на порозі гострого недоїдання.