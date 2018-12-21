Захоплений в Керченській протоці моряк Костишин назвав себе військовополоненим

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Владислав Костишин відмовився визнавати "провину"

Адвокат захопленого в Керченській протоці українського моряка внаслідок агресії РФ проти України заявив, що його підзахисний Владислав Костишин вважає себе військовополоненим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Олега Єлісєєва в Facebook.

За його словами, 19 грудня відбулися слідчі дії з участю Костишина, в ході яких "він заявив під протокол, що визнає себе військовополоненим", а також попросив надати перекладача з російської на українську мову.

"Владислав відчуває себе добре і тримається молодцем, як і личить справжньому військовослужбовцю. Дуже скромний у своїх бажаннях і потребах. Очі от тільки втомлені й сумні", - написав адвокат.

Вчора я вперше зустрівся зі своїм підзахисним Владиславом Костишиным - старшиною 1 статті МБАК «Нікополь». В цей же... Опубліковано Oleg Eliseev Четвер, 20 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український моряк Сергій Чулиба, захоплений в Керченській протоці в ході нападу РФ на кораблі ВМС України заявив, що вважає себе військовополоненим.

Як повідомляло РБК-Україна, до Нового року адвокати зустрінуться з усіма військовополоненими моряками, захопленими внаслідок агресії Росії проти України в Азовському морі.