На захваченных территориях фильтрацию не проходят 30% человек: что их ждет дальше

На захваченных Россией территорией так называемую фильтрацию не проходит около 30% местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук на телемарафоне.

По ее словам, людей на захваченных территориях оккупанты забирают "на подвалы".

"А затем, если они не проходят фильтрацию, их возвращают в колонии или в СИЗО вместе с другими военнопленными. На сколько мы знаем по опросу депортированных и вернувшихся людей, это треть. И преимущественно это мужчины", - отметила она.