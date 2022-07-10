На захваченных территориях фильтрацию не проходят 30% человек: что их ждет дальше

На захваченных Россией территорией так называемую фильтрацию не проходит около 30% местного населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук на телемарафоне.
По ее словам, людей на захваченных территориях оккупанты забирают "на подвалы".
"А затем, если они не проходят фильтрацию, их возвращают в колонии или в СИЗО вместе с другими военнопленными. На сколько мы знаем по опросу депортированных и вернувшихся людей, это треть. И преимущественно это мужчины", - отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация создала не менее 18 фильтрационных лагерей, через которые проходят жители оккупированных территорий.
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