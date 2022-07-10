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На захоплених територіях фільтрацію не проходять 30% людей: що їх чекає далі

Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Сергей Новиков

На захоплених Росією території так звану фільтрацію не проходить близько 30% місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук на телемарафоні.

За її словами, людей на захоплених територіях окупанти забирають "на підвали".

"А потім, якщо вони не проходять фільтрацію, їх повертають в колонії або в СІЗО разом з іншими військовополоненими. На скільки ми знаємо по опитуванню людей, які були депортовані і повернулися, це третина. І переважно це чоловіки", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація створила не менше 18 фільтраційних таборів, через які проходять жителі окупованих територій.

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Ірина Верещук