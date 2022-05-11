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Оккупанты украли из музея Мелитополя коллекцию скифского золота. Начато расследование

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Мелитополь, Среда 11 мая 2022 03:31
Оккупанты украли из музея Мелитополя коллекцию скифского золота. Начато расследование Фото: в Мелитополе военные РФ похитилии скифское золото (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты во временно захваченном Мелитополе похитили украинские историко-культурные ценности из краеведческого музея, в том числе коллекцию скифского золота. По факту нарушения законом и обычаев войны Запорожская областная прокуратура начала уголовное производство.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в апреле военные РФ и представители оккупационной администрации украли из Мелитопольского краеведческого музея национальные ценности Украины.

"По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, что была обнаружена археологами в 50-х годах прошлого столетия", - говорится в заявлении.

Сейчас при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляют следственные запорожского управления СБУ.

В генпрокуратуре напомнили, что если вы стали свидетелем военного преступления, следует фиксировать и присылать доказательства по этому линку: https://warcrimes.gov.ua

Также мы писали, что российские оккупанты в Мелитополе похитили сотрудницу местного музея Галину Кучер.

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Мелитополь Генеральная прокуратура Украины Скифское золото
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