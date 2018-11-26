Порошенко обговорив атаку РФ на українські кораблі з Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Президент провів телефонну розмову з Держсекретарем США

Президент України Петро Порошенко обговорив ситуацію в Азовському морі з Державним секретарем США Майклом Помпео. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Так, президент поінформував американську сторону про вчинений Росією акт збройної агресії проти України в акваторії Керченської протоки, а також відповідні кроки української сторони, зокрема запровадження режиму воєнного стану.

Він зазначив, що такі протиправні дії Росії є абсолютно неприйнятними та мають отримати найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти, в тому числі посилення санкцій проти РФ.

Повідомляється, що співрозмовники скоординували кроки для подальшої протидії російській агресії проти України, в тому числі в районі Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що воєнний стан буде застосований лише у випадку наземної російської воєнної агресії на території України.

Раніше Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Верховна Рада провела позачергове засідання 26 листопада, в ході якого народні депутати розглянули цю пропозицію.