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Порошенко обговорив атаку РФ на українські кораблі з Помпео

Новини » Політика    26.11.2018 - 23:29
Порошенко обговорив атаку РФ на українські кораблі з Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Президент провів телефонну розмову з Держсекретарем США

Президент України Петро Порошенко обговорив ситуацію в Азовському морі з Державним секретарем США Майклом Помпео. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.

Так, президент поінформував американську сторону про вчинений Росією акт збройної агресії проти України в акваторії Керченської протоки, а також відповідні кроки української сторони, зокрема запровадження режиму воєнного стану.

Він зазначив, що такі протиправні дії Росії є абсолютно неприйнятними та мають отримати найжорсткішу реакцію міжнародної спільноти, в тому числі посилення санкцій проти РФ.

Повідомляється, що співрозмовники скоординували кроки для подальшої протидії російській агресії проти України, в тому числі в районі Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що воєнний стан буде застосований лише у випадку наземної російської воєнної агресії на території України.

Раніше Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні в результаті атаки Росії на кораблі ВМС України. Верховна Рада провела позачергове засідання 26 листопада, в ході якого народні депутати розглянули цю пропозицію.

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