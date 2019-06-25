Захваченные Россией украинские корабли исчезли из порта в Керчи

Три корабля Военно-морских сил Украины, которые были захвачены российскими военными вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов в оккупированной Керчи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, в последние несколько месяцев захваченные военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" находились на керченской стоянке судов "Генмол". Однако по состоянию на 25 июня ни одно из захваченных украинских судов на стоянке не находится.

Отмечается, что пока неизвестно где находятся украинские судна. В российских спецслужбах также публично не сообщали о перемещениях захваченных в Керченском проливе украинских военных катеров и буксира.

Напомним, что Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

25 ноября 2018 года Россия захватила в Керченском проливе катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Россия захватила 24 украинских моряков, которых ООН признала военнопленными.