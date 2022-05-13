В захваченной части Запорожской области открыли зеленый коридор

В районе Каменского Запорожской области открыт зеленый коридор. Люди смогут проехать на временно оккупированную территорию области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.
"13 мая с 10:00 до 15:00 будет открыт зеленый коридор для граждан, которые желают выехать на территорию подконтрольную противником в районе Каменского", - говорится в сообщении.
Жителей области просят следить за ситуацией с безопасностью. В случае обострения коридор будет закрыт.
Напомним, по данным местных властей, в захваченных районах Запорожской области оккупанты похитили 271 человека.
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