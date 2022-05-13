До захопленої частини Запорізької області відкрили зелений коридор

У районі Кам'янського Запорізької області відкрито зелений коридор. Люди зможуть проїхати на тимчасово окуповану територію області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодару Дмитра Орлова .

"13 травня з 10:00 до 15:00 буде відкрито зелений коридор для громадян, які бажають виїхати на територію підконтрольну противником в районі Кам'янського", - йдеться у повідомленні.

Жителів області просять слідкувати за безпекової ситуацією. У разі загострення коридор буде закритий.