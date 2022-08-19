В захваченной части Харьковской области россияне создали "совет министров": кто его возглавил
Российские оккупанты создали "совет министров" на захваченной территории Харьковской области. Псевдосовет возглавил бывший мэр Краснодара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Как утверждает пропагандистское издание "ТАСС", "совет министров" возглавил гражданин России - бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко.
"Указ" о формировании псевдосовета издал гауляйтер оккупированной части Харьковской области Виталий Ганчев.
"Назначить первым заместителем председателя военно-гражданской администрации Харьковской области - председателем совета министров Харьковской области Алексиенко Андрея Анатольевича", - говорится в "документе".
Как известно, Алексеенко ранее занимал должность мэра Краснодара. Через месяц после назначения в отношении него было возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере, полученной в 2018 году в виде ружья стоимостью 1,6 миллиона рублей.
Напомним, ранее прокуратура объявила о подозрении еще одному коллаборанту из Харьковской области. После оккупации он занял должность так называемого "главы временной администрации" в Балаклее.
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