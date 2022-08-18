Еще одному гауляйтеру из Харьковской области объявили подозрение

Еще одному коллаборанту из Харьковской области объявили подозрение. Он занял должность так называемого "главы временной администрации" в Балаклее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах Харьковской области, гауляйтером Балаклеи стал гражданин России Юрий Шевченко.

Следствие установило, что с начала полномасштабного вторжения коллаборант начал сотрудничать с врагом и добровольно согласился занять "должность" в оккупационной администрации.

Против него открыли уголовное дело по ч. 5 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность). Фигуранту уже объявили подозрение.

Ранее местные СМИ сообщали, что Юрий Шевченко является гражданином России, однако имеет и украинский паспорт. Он был одним из тех людей, которые подняли российским флаг в Изюме после его оккупации.

Шевченко называет себя "волонтером гуманитарной организации "Мир - Харьков". До "назначения" он раздавал пропагандистскую прессу в Изюмском районе.