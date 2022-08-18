Еще одному гауляйтеру из Харьковской области объявили подозрение
Еще одному коллаборанту из Харьковской области объявили подозрение. Он занял должность так называемого "главы временной администрации" в Балаклее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах Харьковской области, гауляйтером Балаклеи стал гражданин России Юрий Шевченко.
Следствие установило, что с начала полномасштабного вторжения коллаборант начал сотрудничать с врагом и добровольно согласился занять "должность" в оккупационной администрации.
Против него открыли уголовное дело по ч. 5 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность). Фигуранту уже объявили подозрение.
Ранее местные СМИ сообщали, что Юрий Шевченко является гражданином России, однако имеет и украинский паспорт. Он был одним из тех людей, которые подняли российским флаг в Изюме после его оккупации.
Шевченко называет себя "волонтером гуманитарной организации "Мир - Харьков". До "назначения" он раздавал пропагандистскую прессу в Изюмском районе.
Напомним, черкасский депутат-коллаборант Александр Замирайло снова вышел на свободу. Он внес 1 млн гривен залога.
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