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Еще одному гауляйтеру из Харьковской области объявили подозрение

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Балаклея, Четверг 18 августа 2022 17:58
Еще одному гауляйтеру из Харьковской области объявили подозрение Фото: гауляйтер Балаклеи Юрий Шевченко (скрин_видео)
Автор: Наталья Юрченко, Дмитрий Левицкий

Еще одному коллаборанту из Харьковской области объявили подозрение. Он занял должность так называемого "главы временной администрации" в Балаклее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По словам источника РБК-Украина в правоохранительных органах Харьковской области, гауляйтером Балаклеи стал гражданин России Юрий Шевченко.

Следствие установило, что с начала полномасштабного вторжения коллаборант начал сотрудничать с врагом и добровольно согласился занять "должность" в оккупационной администрации.

Против него открыли уголовное дело по ч. 5 ст. 111-1 УК (коллаборационная деятельность). Фигуранту уже объявили подозрение.

Ранее местные СМИ сообщали, что Юрий Шевченко является гражданином России, однако имеет и украинский паспорт. Он был одним из тех людей, которые подняли российским флаг в Изюме после его оккупации.

Шевченко называет себя "волонтером гуманитарной организации "Мир - Харьков". До "назначения" он раздавал пропагандистскую прессу в Изюмском районе.

Напомним, черкасский депутат-коллаборант Александр Замирайло снова вышел на свободу. Он внес 1 млн гривен залога.

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