У захопленій частині Харківської області росіяни створили "раду міністрів": хто її очолив

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як відомо, Алексєєнко раніше обіймав посаду мера Краснодара. Через місяць після призначення відносно нього було порушено кримінальну справу про хабар в особливо великому розмірі, отриманий в 2018 році у вигляді рушниці вартістю 1,6 мільйона рублів.

Нагадаємо, раніше прокуратура оголосила про підозру ще одному колаборанту з Харківської області. Після окупації він обійняв посаду так званого "голови тимчасової адміністрації" у Балаклії.

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