У захопленій частині Харківської області росіяни створили "раду міністрів": хто її очолив
Російські окупанти створили "раду міністрів" на захопленій території Харківської області. Псевдораду очолив колишній мер Краснодара.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Як стверджує пропагандистське видання "ТАСС", "раду міністрів" очолив громадянин Росії - колишній мер Краснодара Андрій Алексєєнко.
"Указ" про формування псевдоради видав головний гауляйтер захопленої частини Харківської області Віталій Ганчев.
"Призначити першим заступником голови військово-цивільної адміністрації Харківської області - головою ради міністрів Харківської області Алексієнка Андрія Анатолійовича", - йдеться в "документі".
Як відомо, Алексєєнко раніше обіймав посаду мера Краснодара. Через місяць після призначення відносно нього було порушено кримінальну справу про хабар в особливо великому розмірі, отриманий в 2018 році у вигляді рушниці вартістю 1,6 мільйона рублів.
Нагадаємо, раніше прокуратура оголосила про підозру ще одному колаборанту з Харківської області. Після окупації він обійняв посаду так званого "голови тимчасової адміністрації" у Балаклії.
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