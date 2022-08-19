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У захопленій частині Харківської області росіяни створили "раду міністрів": хто її очолив

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Харків, П'ятниця 19 серпня 2022 14:57
У захопленій частині Харківської області росіяни створили "раду міністрів": хто її очолив Фото: голова окупаційної "ради міністрів" Андрій Алексєєнко (фото росЗМІ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти створили "раду міністрів" на захопленій території Харківської області. Псевдораду очолив колишній мер Краснодара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як стверджує пропагандистське видання "ТАСС", "раду міністрів" очолив громадянин Росії - колишній мер Краснодара Андрій Алексєєнко.

"Указ" про формування псевдоради видав головний гауляйтер захопленої частини Харківської області Віталій Ганчев.

"Призначити першим заступником голови військово-цивільної адміністрації Харківської області - головою ради міністрів Харківської області Алексієнка Андрія Анатолійовича", - йдеться в "документі".

Як відомо, Алексєєнко раніше обіймав посаду мера Краснодара. Через місяць після призначення відносно нього було порушено кримінальну справу про хабар в особливо великому розмірі, отриманий в 2018 році у вигляді рушниці вартістю 1,6 мільйона рублів.

Нагадаємо, раніше прокуратура оголосила про підозру ще одному колаборанту з Харківської області. Після окупації він обійняв посаду так званого "голови тимчасової адміністрації" у Балаклії.

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