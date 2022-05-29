В захопленому Мелітополі жителі влаштували мітинг на підтримку України
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 29 травня влаштували мітинг. Жителі провели патріотичну акцію на підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РИА Мелитополь".
Акція пройшла у міському парку. Її організував рух "Жовта стрічка". Кілька десятків патріотів принесли українські прапори, плакати та жовто-блакитні стрічки. Учасники акції співали гімн України та вигукували патріотичні заклики.
Зазначається, що кілька днів тому мелітопольські партизани запросили місцевих жителів прийти на проукраїнський мітинг 29 травня, проте місце проведення не повідомлялося.
Нагадаємо, у Мелітопольському районі окупанти сформували "народну міліцію", а цілий відділок поліції перейшов на бік ворогів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.