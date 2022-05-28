Под Мелитополем оккупанты сформировали "народную милицию"
Целый участок полиции в поселке Приазовское Мелитопольского района перешел на сторону врага. Оккупационные войска сформировали "народную милицию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА в Telegram.
С оккупантами согласились сотрудничать более 35 полицейских с начальником и его заместителем.
Отмечается, что среди коллаборантов есть и участники АТО. Однако местные власти допускают, что оккупанты могли "надавить" на правоохранителей.
"Возможно, подобное действие полицейских было вызвано психологическим, а, возможно, и физическим давлением на людей и их семьи", - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали о том, как российские оккупанты издевались над украинскими пленными. Им вводили неизвестные уколы, били и держали в нечеловеческих условиях.
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