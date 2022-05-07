В захваченном Мангуше оккупанты снесли памятник гетману Сагайдачному

Во временно оккупированном поселке Мангуш Донецкой области российские захватчики снесли памятник гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному, открытый в октябре 2017 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Андрющенко Time .

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о возмутительном инциденте в Мангуше. Оккупанты снесли памятник Сагайдачному и в честь защитников Украины.

"Все это происходит под советскими флагами. Твари хотят выкорчевать все, что связывает с Украиной. Долой все. Язык, историю, культуру. Но удивительно при этом Мангуш, а не Первомайское. Маруполь, а не Жданов. Донецк, а не Сталино", – написал он.

Тем временем из "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и пожилых людей. Теперь украинские власти будут работать над коридором для защитников Мариуполя.