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В захваченном Мангуше оккупанты снесли памятник гетману Сагайдачному

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Донецкая область, Суббота 07 мая 2022 21:58
В захваченном Мангуше оккупанты снесли памятник гетману Сагайдачному Фото: Церемония открытия памятника гетману Сагайдачному (0629.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Во временно оккупированном поселке Мангуш Донецкой области российские захватчики снесли памятник гетману Петру Конашевичу-Сагайдачному, открытый в октябре 2017 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Андрющенко Time.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о возмутительном инциденте в Мангуше. Оккупанты снесли памятник Сагайдачному и в честь защитников Украины.

"Все это происходит под советскими флагами. Твари хотят выкорчевать все, что связывает с Украиной. Долой все. Язык, историю, культуру. Но удивительно при этом Мангуш, а не Первомайское. Маруполь, а не Жданов. Донецк, а не Сталино", – написал он.

Тем временем из "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и пожилых людей. Теперь украинские власти будут работать над коридором для защитников Мариуполя.

К слову, министр обороны Резников назвал месть русскоязычным украинцам главной ошибкой Кремля.

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