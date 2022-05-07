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У захопленому Мангуші окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному

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Донецька область, Субота 07 травня 2022 21:58
У захопленому Мангуші окупанти знесли пам'ятник гетьману Сагайдачному Фото: Церемонія відкриття пам'ятника гетьману Сагайдачному (0629.com.ua)
Автор: Антон Федорців

У тимчасово окупованому селищі Мангуш Донецької області російські загарбники знесли пам'ятник гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному, відкритий у жовтні 2017 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Андрющенко Time.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів про обурливий інцидент у Мангуші. Окупанти знесли пам'ятник Сагайдачному та на честь захисників України.

"Все це відбувається під радянськими прапорами. Тварюки хочуть викорчувати все, що пов'язує з Україною. Геть все. Мову, історію, культуру. Але дивно при тому Мангуш, а не Першотравневе. Маруполь, а не Жданов. Донецьк, а не Сталіно", – написав він.

Тим часом із "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і літніх людей. Тепер українська влада працюватиме над коридором для захисників Маріуполя.

До слова, міністр оборони Резніков назвав помсту російськомовним українцям головною помилкою Кремля.

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