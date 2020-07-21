В захваченном в Луцке автобусе находится 20 заложников

По предварительным данным, в захваченном автобусе в Луцке находится 20 заложников. Мужчина вооружен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в отделе коммуникации ГУПН Волынской области.

О захвате автобуса с заложниками стало известно из обращения на горячую линию.

"Он (нападающий, - ред.) говорил о каких-то требованиях, говорил через соцсети. Мы сейчас мониторим соцсети. Пока такая информация. Что у него при себе пока, неизвестно, но то, что он вооружен - это точно", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с захватом автобуса в области ввели оперативный план "Заложник". Правоохранители ведут переговоры и пытаются ограничить доступ гражданских в центральную часть города.

Отметим, ранее в центре Москвы захватили заложников в отделении банка, один из посетителей стал угрожать взрывом и требовать заблокировать двери в отделении.

Кроме того, в феврале в Краматорске мужчина с гранатой взял в заложники женщину с ее дочерью, угрожая всех взорвать.