Захоплював Херсон. СБУ упіймала бойовика "Оплоту" та оголосила йому підозру

За даними слідства, затриманим є мешканець окупованої Макіївки, який 24 лютого 2022 року вступив до так званої "5-ї окремої мотострілецької бригади "Оплот".

Це незаконне збройне формування терористичної організації "ДНР", що підпорядковане командуванню Південного військового округу країни-агресора. У лавах ворожого угруповання зрадник склав "присягу на вірність" Росії, а також отримав камуфльований формений одяг, автомат АК-74 та боєприпаси до нього.

На початку повномасштабного вторгнення РФ на "посаді" стрільця він брав участь у захопленні Херсона та облаштуванні вогневих позицій окупантів навколо українського міста.

Потім він воював проти Сил оборони в районах селища Романово-Булгакове та Михайлівка Миколаївської області.

Невдовзі бойовика було "переведено" до складу новоствореного окупаційного угруповання - 3-го мотострілецького полку ЗС РФ для стримування українського наступу на східному фронті.

Таким чином фігуранта перекинули спочатку в район Мар’їнки, а потім під Красногорівку, що знаходиться в Донецькій області.

Але провоював він там недовго і згодом був затриманий українськими захисниками.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру в державній зраді. В разі доведення провини, підозрюваному загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці виявили протиправну схему із продажу одягу та іншої військової амуніції Збройних сил України через одну з відомих Інтернет-платформ.

Вчора ж українські військові затримали бойовика так званої "ДНР" під час звільнення села Урожайне Донецької області. Йому загрожує 15 років в'язниці.

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