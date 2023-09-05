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Захватывал Херсон. СБУ поймала боевика "Оплота" и объявила ему подозрение

Фото: СБУ поймала боевика "Оплота" (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

В Украине арестовали и сообщили о подозрении боевику российского "Оплота", который участвовал в захвате Херсона. Сотрудники военной контрразведки совместно с украинскими десантниками взяли его в плен во время боев под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

По данным следствия, задержан житель оккупированной Макеевки, который 24 февраля 2022 года поступил в так называемую "5-ю отдельную мотострелковую бригаду "Оплот".

Это незаконное вооруженное формирование террористической организации "ДНР", подчиненное командованию Южного военного округа страны-агрессора. В рядах вражеской группировки предатель принял "присягу на верность" России, а также получил камуфлированную форменную одежду, автомат АК-74 и боеприпасы к нему.

В начале полномасштабного вторжения РФ на "должности" стрелка он участвовал в захвате Херсона и обустройстве огневых позиций оккупантов вокруг украинского города.

Затем он воевал против Сил обороны в районах поселка Романово-Булгаково и Михайловке Николаевской области.

Вскоре боевик был "переведен" в состав вновь созданной оккупационной группировки - 3-го мотострелкового полка ВС РФ для сдерживания украинского наступления на восточном фронте.

Таким образом фигуранта перебросили сначала в район Марьинки, а затем под Красногоровку, что находится в Донецкой области.

Но провоевал он там недолго и впоследствии был задержан украинскими защитниками.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении в государственной измене. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, сегодня правоохранители обнаружили противоправную схему по продаже одежды и другой военной амуниции Вооруженных сил Украины через одну из известных Интернет-платформ.

Вчера украинские военные задержали боевика так называемой "ДНР" во время освобождения села Урожайное Донецкой области. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

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