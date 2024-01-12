Захоплення вертольоту ООН в Сомалі: на борту були українці

"Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом з українцями на борту були також п‘ятеро іноземців", - повідомив Ніколенко.

За словами речника, посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.

"З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом з іншими причетними відомствами нашої держави", - додав він.

Захоплення гелікоптера

Ми повідомляли, що бойовики "Аш-Шабааб" захопили вертоліт Організації Об'єднаних Націй, коли він здійснив вимушену посадку в районі, контрольованому ісламістським угрупуванням.

Ситуація в Сомалі

Вже не перший рік в країні спостерігається критична ситуація з продовольством - через це і найсильнішу посуху за десятиліття загинуло понад 43 тисячі людей.

ООН та інші донори системно допомагають Сомалі. Так, бюджет ООН на гуманітарну допомогу Сомалі становить 72 мільйони євро (77 мільйонів доларів), з яких 10 мільйонів євро (10,68 мільйона доларів) призначені для ВПП.

В рамках цього їм допомагають і інші країні, наприклад, Україна. У вересні минулого року ми передали Сомалі та Ефіопії 50 тисяч тонн української пшениці.

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