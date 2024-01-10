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В Африці бойовики захопили вертоліт ООН разом з пасажирами

Африка, Середа 10 січня 2024 21:25
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В Африці бойовики захопили вертоліт ООН разом з пасажирами Фото: бойовики "Аш-Шабааб" захопили вертоліт ООН (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бойовики "Аш-Шабааб" захопили вертоліт Організації Об'єднаних Націй, коли він здійснив вимушену посадку в районі, контрольованому ісламістським угрупуванням. На борту перебували двоє сомалійців і кілька іноземців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Майор Хасан Алі повідомив, що незабаром після зльоту з міста Беледуейне в центральній частині Сомалі у повітряного судна виникла несправність, після чого воно приземлилося біля села Хіндере, що межує з регіоном Гальгудуд.

"На борту були двоє сомалійців і кілька іноземців. Він також перевозив медикаменти й мав перевозити поранених солдатів з регіону Гальгудуд", - сказав він.

Водночас анонімний співробітник ООН повідомив, що літак належав Місії ООН з надання допомоги в Сомалі, а до складу екіпажу входило п'ятеро іноземців.

За даними видання, на борту літака було дев'ять пасажирів.

Ситуація в Сомалі

Вже не перший рік в країні спостерігається критична ситуація з продовольством - через це і найсильнішу посуху за десятиліття загинуло понад 43 тисячі людей.

ООН та інші донори системно допомагають Сомалі. Так, бюджет ООН на гуманітарну допомогу Сомалі становить 72 мільйони євро (77 мільйонів доларів), з яких 10 мільйонів євро (10,68 мільйона доларів) призначені для ВПП.

В рамках цього їм допомагають і інші країні, наприклад, Україна. У вересні минулого року ми передали Сомалі та Ефіопії 50 тисяч тонн української пшениці.

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