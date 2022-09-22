Україна передасть Ефіопії та Сомалі 50 тисяч тонн пшениці

Україна виділяє для африканських країн гуманітарну допомогу у вигляді зерна. Ефіопія та Сомалі безкоштовно отримають 50 тисяч тонн української пшениці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ.

Україна підтримує Всесвітню продовольчу програму і як один з гарантів продовольчої безпеки направляє в африканські країни гуманітарну допомогу. Доставку зерна профінансують Франція та Німеччина.

"За ініціативи президента Володимира Зеленського, Україна виділяє 50 тисяч тонн пшениці як гуманітарну допомогу для підтримки Ефіопії та Сомалі", - йдеться у повідомленні.

В МЗС підкреслили, що причиною гуманітарних проблем стало російське вторгнення в Україну. У міністерстві заявили, що Росія веде "голодні ігри" і перетворила їжу на зброю.

"Попри тяжкі обставини, в яких наразі перебуває світова спільнота у зв’язку з агресією Росії, ми закликаємо зберігати волю до взаємодопомоги та реалізації таких масштабних гуманітарних ініціатив", - закликали в МЗС.