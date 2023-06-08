В захопленому Токмаку Запорізької області знову лунають вибухи

"Погода для рашистів на Запорізькому напрямку - спекотні літні дні та ночі у поки що окупованому Токмаку", - розповів він.

Де пролунали вибухи?

За словами Федорова, вибухи лунали до двох годин ночі. Зокрема, останні два дні "вибухово гаряче" було в районі захоплених ворогом:

автотранспортного підприємства;

так званого "МРЕО" окупантів;

залізничного вокзалу.

Вибухи у Токмаку Запорізької області

Токмак Запорізької області опинився під російською окупацією майже з перших днів вторгнення. На захопленій частині регіону дуже добре розвинений партизанський рух. Тому, зокрема, у Токмаку та Мелітополі вибухи лунають досить часто, точково знищуються місця базування окупантів, склади. Наприклад, учора у Токмаку повідомляли про серію вибухів, мінімум про 6.