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В захваченном Токмаке Запорожской области снова раздаются взрывы

Фото: в захваченном Токмаке Запорожской области снова раздаются взрывы 8 июня (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области в четверг, 8 июня, снова звучат взрывы. Они раздаются в городе уже второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Погода для рашистов на Запорожском направлении - жаркие летние дни и ночи в пока оккупированном Токмаке", - рассказал он.

Где раздались взрывы?

По словам Федорова, взрывы раздавались до двух часов ночи. В частности, последние два дня "взрывно жарко" было в районе захваченных врагом:

  • автотранспортного предприятия;
  • так называемого "МРЭО" оккупантов;
  • ж/д вокзал.

Взрывы в Токмаке Запорожской области

Токмак Запорожской области оказался под российской оккупацией практически с первых дней вторжения. На захваченной части региона очень хорошо развито партизанское движение. Поэтому, в частности, в Токмаке и Мелитополе взрывы раздаются довольно часто, точечно уничтожаются места базирования оккупантов, склады. Например, вчера в Токмаке сообщали о серии взрывов, минимум о 6.

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