Захоплення земель Сухолуччя: Янукович отримав ще один вирок до 15 років тюрми

Суд ухвалив ще один вирок для експрезидента України Віктора Януковича. Його визнано винним у заволодінні землею лісового фонду у Сухолуччі Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).
Як зазначається, вирок Януковичу оголосила колегія суддів ВАКС 20 січня 2026 року.
За вироком суду, експрезидента визнано винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради на Київщині площею 17,5 га та вартістю понад 22 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).
Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати державні та адміністративні посади строком на три роки та конфіскацію усього належного майна.
Спільника колишнього президента визнано винуватим у пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України), проте суд звільнив його від покарання через закінчення строків притягнення до відповідальності.
Вирок набирає законної сили через 30 днів, якщо його не буде оскаржено в апеляції.
Як повідомляють у САП, у 2007 році колишній Президент, будучи на той момент Прем’єр-міністром, ініціював рішення, що призвели до вибуття із державної власності земельної ділянки Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства.
Для реалізації схеми спільники експрезидента залучали наближених осіб, які зверталися до Київської ОДА із заявами про виділення ділянок до 1 га та зміну їх цільового призначення. Це дозволяло безперешкодно передавати землю фірмі, підконтрольній колишньому Президенту.
У 2009-2011 роках на цій ділянці збудовано готельно-ресторанний комплекс, який експрезидент використовував для особистих потреб.
Розслідування фактів розпочато у 2014 році. Спершу справу вів Департамент спецрозслідувань ГПУ, а пізніше її передано до САП та НАБУ. Оскільки всі обвинувачені перебувають у розшуку, судовий процес проводився in absentia.
Нагадаємо, після втечі Віктора Януковича з України у 2014 році правоохоронні органи порушили проти нього близько десяти кримінальних справ.
Він проходить фігурантом у провадженнях щодо незаконного привласнення резиденцій "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікації голосувань за так звані "диктаторські закони", злочинів проти учасників Революції гідності, масштабних економічних правопорушень, а також отримання хабаря, замаскованого під гонорари за авторські книги.
24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно ухвалив вирок експрезиденту, призначивши йому 13 років позбавлення волі. Суд визнав Януковича винним у державній зраді.
У квітні 2025 року суд ухвалив другий вирок для Януковича. Його судили за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.
16 грудня 2025 року Януковичу остаточно присудили 15 років тюрми за втечу та державну зраду.