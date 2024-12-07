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Захоплення Курахового дозволить росіянам створити умови для просування, - розвідка Британії

Фото: захоплення Курахового дозволить росіянам закріпитися в районі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові, ймовірно, нині ведуть бої в центрі Курахового. В разі захоплення міста окупантам вдасться закріпитися в районі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони Британії.

"Курахове є важливою ділянкою лінії фронту, і його захоплення дозволило б російським військам закріпитися в цьому районі та створити умови для подальшого просування на захід", - йдеться в заяві Міноборони Британії.

Розвідка дізналась, що більшість російських просувань протягом останніх тижнів були зосереджені на трьох напрямках - Покровський, Курахівський та Велика Новосілка. Всі вони знаходяться в Донецькій області та тісно пов'язані між собою.

За даними британських розвідників, Росія поступово просувається до Покровська, взявши під контроль місто Селидове і розширивши свій фронт. Російські війська залишаються приблизно за 6-7 км від самого Покровська.

Водночас Міноборони Британії заявило, що Збройні сили України провели обмежений контрнаступ на північ від Великої Новосілки, відбивши у російських військ село Новий Комар.

Попри це, російські сили продовжують спроби відрізати шляхи постачання на північних підступах до Великої Новосілки та оточити місто. Російські війська також просуваються до Великої Новосілки з півдня, нещодавно захопивши село Благодатне.

Ситуація навколо Курахового

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що українські десантники знищили кілька штурмових груп РФ в районі Курахового.

Загалом, завдяки цій спецоперації вдалось ліквідувати майже 30 росіян.

Водночас в Інституті вивчення війни заявили, що на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Курахового.

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