Захоплення Курахового дозволить росіянам створити умови для просування, - розвідка Британії

"Курахове є важливою ділянкою лінії фронту, і його захоплення дозволило б російським військам закріпитися в цьому районі та створити умови для подальшого просування на захід", - йдеться в заяві Міноборони Британії.

Розвідка дізналась, що більшість російських просувань протягом останніх тижнів були зосереджені на трьох напрямках - Покровський, Курахівський та Велика Новосілка. Всі вони знаходяться в Донецькій області та тісно пов'язані між собою.

За даними британських розвідників, Росія поступово просувається до Покровська, взявши під контроль місто Селидове і розширивши свій фронт. Російські війська залишаються приблизно за 6-7 км від самого Покровська.

Водночас Міноборони Британії заявило, що Збройні сили України провели обмежений контрнаступ на північ від Великої Новосілки, відбивши у російських військ село Новий Комар.

Попри це, російські сили продовжують спроби відрізати шляхи постачання на північних підступах до Великої Новосілки та оточити місто. Російські війська також просуваються до Великої Новосілки з півдня, нещодавно захопивши село Благодатне.