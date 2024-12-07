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Захват Курахово позволит россиянам создать условия для продвижения, - разведка Британии

Фото: захват Курахового позволит россиянам закрепиться в районе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные, вероятно, ведут бои в центре Курахового. В случае захвата города оккупантам удастся закрепиться в районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

"Курахово является важным участком линии фронта, и его захват позволил бы российским войскам закрепиться в этом районе и создать условия для дальнейшего продвижения на запад", - говорится в заявлении Минобороны Британии.

Разведка узнала, что большинство российских продвижений в течение последних недель были сосредоточены на трех направлениях - Покровский, Кураховский и Великая Новоселка. Все они находятся в Донецкой области и тесно связаны между собой.

По данным британских разведчиков, Россия постепенно продвигается к Покровску, взяв под контроль город Селидово и расширив свой фронт. Российские войска остаются примерно в 6-7 км от самого Покровска.

В то же время Минобороны Британии заявило, что Вооруженные силы Украины провели ограниченное контрнаступление к северу от Великой Новоселки, отбив у российских войск село Новый Комар.

Несмотря на это, российские силы продолжают попытки отрезать пути снабжения на северных подступах к Великой Новоселке и окружить город. Российские войска также продвигаются к Великой Новоселке с юга, недавно захватив село Благодатное.

Ситуация вокруг Курахово

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово.

Всего благодаря этой спецоперации удалось ликвидировать почти 30 россиян.

В то же время в Институте изучения войны заявили, что на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Курахово.

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