Захват Курахово позволит россиянам создать условия для продвижения, - разведка Британии

Российские военные, вероятно, ведут бои в центре Курахового. В случае захвата города оккупантам удастся закрепиться в районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.
"Курахово является важным участком линии фронта, и его захват позволил бы российским войскам закрепиться в этом районе и создать условия для дальнейшего продвижения на запад", - говорится в заявлении Минобороны Британии.
Разведка узнала, что большинство российских продвижений в течение последних недель были сосредоточены на трех направлениях - Покровский, Кураховский и Великая Новоселка. Все они находятся в Донецкой области и тесно связаны между собой.
По данным британских разведчиков, Россия постепенно продвигается к Покровску, взяв под контроль город Селидово и расширив свой фронт. Российские войска остаются примерно в 6-7 км от самого Покровска.
В то же время Минобороны Британии заявило, что Вооруженные силы Украины провели ограниченное контрнаступление к северу от Великой Новоселки, отбив у российских войск село Новый Комар.
Несмотря на это, российские силы продолжают попытки отрезать пути снабжения на северных подступах к Великой Новоселке и окружить город. Российские войска также продвигаются к Великой Новоселке с юга, недавно захватив село Благодатное.
Напомним, что ранее сегодня стало известно, что украинские десантники уничтожили несколько штурмовых групп РФ в районе Курахово.
Всего благодаря этой спецоперации удалось ликвидировать почти 30 россиян.
В то же время в Институте изучения войны заявили, что на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Курахово.
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