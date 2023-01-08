На захоплених територіях населення продовжує розраховуватися у гривні

Окупанти намагаються виявляти факти гривневих розрахунків і продовжують вилучати гривню з обігу на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як пише ЦНС, росіяни проводять масові рейди по торгових об’єктах на тимчасово захоплених територіях. Завдання рейдів - виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням, проте це не зупиняє гривневий обіг. Місцеве населення продовжує ігнорувати російський рубль і переважно перейшло на безготівкові розрахунки у магазинах і сфері обслуговування.

"Загарбники вимагають встановлювати цінники тільки в рублях, але продавці все одно вказують ціну в гривнях. При цьому ворог вилучає термінали й погрожує штрафними санкціями. Проте, крім великих торгових мереж (захоплених), місцеве населення ігнорує рублі", - констатує Центр.

На думку фахівців Центру національного спротиву, це ще одна реальність, яка спростовує російський міф про підтримку РФ серед населення і легитимність "референдумів", адже гривня є таким самим національним символом, як прапор чи герб.