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На захоплених територіях населення продовжує розраховуватися у гривні

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Україна, Неділя 08 січня 2023 15:15
На захоплених територіях населення продовжує розраховуватися у гривні Фото: гривня залишається платіжним засобом на захоплених територіях України (flickr.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Окупанти намагаються виявляти факти гривневих розрахунків і продовжують вилучати гривню з обігу на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як пише ЦНС, росіяни проводять масові рейди по торгових об’єктах на тимчасово захоплених територіях. Завдання рейдів - виявлення фактів гривневих розрахунків з населенням, проте це не зупиняє гривневий обіг. Місцеве населення продовжує ігнорувати російський рубль і переважно перейшло на безготівкові розрахунки у магазинах і сфері обслуговування.

"Загарбники вимагають встановлювати цінники тільки в рублях, але продавці все одно вказують ціну в гривнях. При цьому ворог вилучає термінали й погрожує штрафними санкціями. Проте, крім великих торгових мереж (захоплених), місцеве населення ігнорує рублі", - констатує Центр.

На думку фахівців Центру національного спротиву, це ще одна реальність, яка спростовує російський міф про підтримку РФ серед населення і легитимність "референдумів", адже гривня є таким самим національним символом, як прапор чи герб.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що ворог використовує "спецперепустки", які потрібні для пересування між населеними пунктами захоплених районів Запорізької області. Таким чином окупанти не лише перешкоджають руху мешканців, а й збирають інформацію про зв'язки цивільних один з одним.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни зупинили трансляцію усіх українських телеканалів.

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