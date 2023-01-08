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На захваченных территориях население продолжает рассчитываться в гривне

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Украина, Воскресенье 08 января 2023 15:15
На захваченных территориях население продолжает рассчитываться в гривне Фото: гривна остается платежным средством на захваченных территориях Украины (flickr.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Оккупанты пытаются выявлять факты гривневых расчетов и продолжают изымать гривну из обращения на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как пишет ЦНС, россияне проводят массовые рейды по торговым объектам на временно захваченных территориях. Задача рейдов – выявление фактов гривневых расчетов с населением, однако это не останавливает гривневое обращение. Местное население продолжает игнорировать российский рубль и в основном перешло на безналичные расчеты в магазинах и сфере обслуживания.

"Захватчики требуют устанавливать ценники только в рублях, но продавцы все равно указывают цену в гривнах. При этом враг изымает терминалы и угрожает штрафными санкциями. Однако, кроме крупных торговых сетей (захваченных), местное население игнорирует рубли", - констатирует Центр.

По мнению специалистов Центра национального сопротивления, это еще одна реальность, опровергающая российский миф о поддержке РФ среди населения и легитимность "референдумов", ведь гривна является таким же национальным символом, как флаг или герб.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что враг использует "спецпропуска", которые нужны для передвижения между населенными пунктами захваченных районов Запорожской области. Таким образом, оккупанты не только препятствуют движению жителей, но и собирают информацию о связях гражданских друг с другом.

Напомним, на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне остановили трансляцию всех украинских телеканалов.

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