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В захоплених Маріуполі та Мелітополі зранку лунають вибухи

Фото: в захоплених Маріуполі та Мелітополі зранку 27 березня лунають вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Добрий ранок починається з Приморського району. Вибух", - розповів він.

Про вибухи і в окупованому Мелітополі Запорізької області повідомив мер міста Іван Федоров.

"У окупантів в Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже декілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ", - розповів він у Telegram.

За даними Федорова, вибухи відбулися на мікрорайоні поблизу кафе "Джокер" і ворожих казарм.

Як повідомлялось, у тимчасово окупованому Маріуполі помітили перекидання російської техніки з боєкомплектом та паливом на північ Донецької області.

Крім того, Росія для поповнення втрат у своїх окупаційних силах в Україні відправила з Південної Осетії військовослужбовців строкової служби, яких вмовила підписати контракти, у тимчасово захоплений Мелітополь Запорізької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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