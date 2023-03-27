В захоплених Маріуполі та Мелітополі зранку лунають вибухи

"Маріуполь. Добрий ранок починається з Приморського району. Вибух", - розповів він.

Про вибухи і в окупованому Мелітополі Запорізької області повідомив мер міста Іван Федоров.

"У окупантів в Мелітополі "нічого не відбувається". У місті пролунало вже декілька вибухів. Що палає у ворога на цей раз, з'ясовуємо. Чекаємо гарних новин від ЗСУ", - розповів він у Telegram.

За даними Федорова, вибухи відбулися на мікрорайоні поблизу кафе "Джокер" і ворожих казарм.