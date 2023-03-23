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Генштаб: РФ відправила у Мелітополь строковиків з Південної Осетії без підготовки

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Четвер 23 березня 2023 07:24
Генштаб: РФ відправила у Мелітополь строковиків з Південної Осетії без підготовки Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Росія для поповнення втрат у своїх окупаційних силах в Україні відправила з Південної Осетії військовослужбовців строкової служби, яких вмовила підписати контракти, у тимчасово захоплений Мелітополь Запорізької області.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що РФ, незважаючи на численні жертви, не відмовляється від загарбницької війни і постійно вживає заходів щодо поповнення втрат живої сили.

"Так, в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів та подальшої участі у бойових діях на території України", - передали у військовому командуванні.

За даними українського Генштабу, за період із 1 по 10 березня такі контракти підписали понад 50 російських строковиків.

"Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що російським строковикам, які підпишуть контракти на проходження служби, прогнозують "відрядження" до України у серпні.

Нагадаємо, як поінформували в Силах оборони Півдня України, РФ направила термінових сил для посилення захисту окупованого Криму, оскільки в Кремлі усвідомлюють, що ЗСУ не мають наміру зупинятися на правому березі Дніпра і просуватимуться далі.

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