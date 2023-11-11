ua en ru
Сб, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Захопити Куп'янськ і не тільки. У Сухопутних військах розповіли про плани росіян до кінця року

Субота 11 листопада 2023 22:29
UA EN RU
Захопити Куп'янськ і не тільки. У Сухопутних військах розповіли про плани росіян до кінця року Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники будуть намагатися захопити місто Купʼянськ до кінця 2023 року.

Про це заявив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми всі розуміємо, що незабаром у РФ будуть так звані вибори і "кремлівський карлик" хоче мати хоча б якісь політичні бонуси, і треба ж якось пояснити своїм громадянам, куди поділись 300 тисяч військових і чому відбувається прихована мобілізація. А оскільки немає перемог, то вже в 100500 раз було дано вказівку вийти на межі Донецької та Луганської областей", - заявив він.

За словами Фітьо, одним із напрямків, які будуть намагатися захопити загарбники, буде місто Куп'янськ.

"І звісно ж ще одна їхня мета - це зупинити наш рух. Адже якщо ми зупинимось, то російські окупанти зможуть окопатися та закріпитися. І тоді вибивати їх з позицій буде набагато важче", - підкреслив він.

Окупація та звільнення Купʼянська

Куп'янськ був окупований російськими загарбниками під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Пізніше за місто точилися серйозні бої.

Про звільнення Куп'янська Харківської області стало відомо на початку вересня 2022 року, коли ЗСУ вибили ворога з лівобережної частини міста.

Пізніше вже наприкінці місяця під контроль українських військ перейшов і Куп'янськ-Вузловий. З того часу російські війська не припиняють обстрілювати ці міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України Купянск
NEWS
Прикордонники підняли український прапор в Тополях Харківської області
Прикордонники підняли український прапор в Тополях Харківської області
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом