Захопить пів України? В ISW оцінили реальність планів Росії, які розкрив Паліса

Попередження Паліси про наміри РФ

Нагадаємо, під час візиту української делегації до Вашингтону представник ОП Паліса розповів американським чиновникам, що Росія хоче у 2025 році захопити всю територію Донецької та Луганської областей, а також створити "буферну зону" вздовж кордону на півночі України.

А вже до кінця 2026 року, за словами Паліси, окупанти хочуть захопити всю територію України на схід від Дніпра. Крім того, ворог мріє про захоплення Одеси і Миколаєва, щоб відрізати України від Чорного моря.

Паліса також пояснив американським чиновникам, що Росія не готується до миру, а навпаки - хоче продовження війни. На це, як розповів представник ОП, вказують певні фактори.

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