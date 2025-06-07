Захватит пол Украины? В ISW оценили реальность планов России, которые раскрыл Палиса

Предупреждение Палисы о намерениях РФ

Напомним, во время визита украинской делегации в Вашингтон представитель ОП Палиса рассказал американским чиновникам, что Россия хочет в 2025 году захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, а также создать "буферную зону" вдоль границы на севере Украины.

А уже к концу 2026 года, по словам Палисы, оккупанты хотят захватить всю территорию Украины к востоку от Днепра. Кроме того, враг мечтает о захвате Одессы и Николаева, чтобы отрезать Украину от Черного моря.

Палиса также объяснил американским чиновникам, что Россия не готовится к миру, а наоборот - хочет продолжения войны. На это, как рассказал представитель ОП, указывают определенные факторы.

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