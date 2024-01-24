Фото: Захопили завод за 160 млн гривень. Повідомлено про підозру учасникам банди (npu.gov.ua)

Повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, які захопили завод вартість якого більше 160 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Що сталось Серед фігурантів мешканці Черкас, Кропивницького, Миколаєва й Київської області. Зокрема серед них двоє, хто входить до найближчого оточення "вора в законі". Кожен з членів банди мав чітко визначену роль в оборудці. Шляхом підроблення офіційних документів, залучення так званих "фунтів" злочинці зробили перереєстрацію частки у статутному капіталі на одного з учасників угруповання та у незаконний спосіб змінили керівника заводу. Фото: Захопили завод за 160 млн гривень. Повідомлено про підозру учасникам банди (npu.gov.ua) "Таким чином учасники злочинної організації незаконно заволоділи цілісним майновим комплексом підприємства вартістю понад 160 мільйонів гривень", - пише пресслужба. Що загрожує П’ятьом фігурантам повідомили про підозру за: ч. 1 та 2 ст. 255 - створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2 - протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, вчинене у складі організованої групи;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 - протидія законній господарській діяльності;

ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 - зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Їм може загрожувати до 12-років позбавлення волі з конфіскацією майна.