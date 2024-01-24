Сообщено о подозрении участникам преступной организации, которые захватили завод стоимость которого более 160 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Что случилось

Среди фигурантов жители Черкасс, Кропивницкого, Николаева и Киевской области. В частности среди них двое, кто входит в ближайшее окружение "вора в законе".

Каждый из членов банды имел четко определенную роль в сделке. Путем подделки официальных документов, привлечения так называемых "фунтов" преступники сделали перерегистрацию доли в уставном капитале на одного из участников группировки и незаконным образом сменили руководителя завода.

Фото: Захватили завод за 160 млн. гривен. Сообщено о подозрении участникам банды (npu.gov.ua)

"Таким образом участники преступной организации незаконно завладели целостным имущественным комплексом предприятия стоимостью более 160 миллионов гривен", - пишет пресс-служба.

Что грозит

Пятерым фигурантам сообщили о подозрении по:

ч. 1 и 2 ст. 255 - создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2 - противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации, совершенное в составе организованной группы;

ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 - противодействие законной хозяйственной деятельности;

ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 - злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги.

Им может грозить до 12-лет лишения свободы с конфискацией имущества.