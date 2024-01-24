Захватили завод за 160 млн гривен. Сообщено о подозрении участникам банды
Сообщено о подозрении участникам преступной организации, которые захватили завод стоимость которого более 160 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Что случилось
Среди фигурантов жители Черкасс, Кропивницкого, Николаева и Киевской области. В частности среди них двое, кто входит в ближайшее окружение "вора в законе".
Каждый из членов банды имел четко определенную роль в сделке. Путем подделки официальных документов, привлечения так называемых "фунтов" преступники сделали перерегистрацию доли в уставном капитале на одного из участников группировки и незаконным образом сменили руководителя завода.
Фото: Захватили завод за 160 млн. гривен. Сообщено о подозрении участникам банды (npu.gov.ua)
"Таким образом участники преступной организации незаконно завладели целостным имущественным комплексом предприятия стоимостью более 160 миллионов гривен", - пишет пресс-служба.
Что грозит
Пятерым фигурантам сообщили о подозрении по:
- ч. 1 и 2 ст. 255 - создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;
- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2 - противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации, совершенное в составе организованной группы;
- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 - противодействие законной хозяйственной деятельности;
- ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 - злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги.
Им может грозить до 12-лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины в это время сообщила о подозрении генеральному директору российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борису Обносову, способствующему вооруженной агрессии страны-террориста.
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