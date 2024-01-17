Заходу потрібно змінити стратегію щодо підтримки України, - президент Латвії

Західні союзники повинні перейти від підтримки України "стільки, скільки потрібно" до стратегії "до переможного кінця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвії Едгарса Рінкевитча в інтерв'ю CNBC .

За його словами, Заходу потрібно змінити тактику щодо підтримки України.

Рінкевитч вважає, що союзники України повинні перейти від підтримки Києва "стільки, скільки це буде потрібно" до стратегії, яка підтримує країну до її перемоги у війні з Росією.

"Всі ті голоси, які кажуть, що ми, ймовірно, повинні провести якийсь політичний процес, переговори чи дискусії, вони чомусь не чують, що говорить Путін. Путін каже, що він готовий вести цю війну до кінця", - зазначив президент Латвії.

Рінкевитч також очікує, що "здоровий глузд переможе" незалежно від політичних процесів не лише в США, а й у всій Європі, посилаючись на майбутні вибори до Європарламенту.

Допомога Україні від Латвії

Нагадаємо, Латвія готує новий пакет допомоги Україні, який включатиме гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоду про військове співробітництво між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.

Загалом Латвія надала Україні допомоги на 595 млн євро з початку повномасштабної агресії РФ. Це становить 0,85% ВВП держави.

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український чиновник висловив вдячність латвійській стороні за відповідну ініціативу.

Також Умєров додав, що завдяки переданим Україні від Латвії боєприпасам, артилерії, протитанковій і стрілецькій зброї, БПЛА, ПТРК і багатьом іншим сучасним засобам, бійці ЗСУ наближають перемогу.