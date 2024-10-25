Заходили великими хвилями. У Києві розповіли, скільки "Шахедів" збила ППО

Особливість дронової атаки на Київ

Чиновник зазначив, що російські окупанти запускали дрони-камікадзе на Київ з Курської області та Краснодарського краю.

"На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Київ оголосили близько опівночі, а вдруге - приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години", - поінформував керівник КМВА.

Він додав, що нинішня повітряна атака на Київ з боку РФ стала вже 15-ю з початку жовтня. Ворог застосовував для неї "виключно безпілотні літальні апарати".

Відбиття атаки "Шахедів"

"За цей час було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці України", - розповів чиновник.

Також він закликав дочекатися повідомлення командування Повітряних сил ЗСУ щодо точної кількості та типу дронів ворога.

Наслідки повітряної атаки у столиці

Що стосується наслідків, то в результаті повітряної атаки противника у Києві зафіксовано падіння уламків - зокрема у Дарницькому районі. Це призвело там до загорання на відкритій території дерев та трави.

"Пожежу оперативно ліквідовано. Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", - передав керівник КМВА.

Нічна атака "Шахедів" на Київ

Як повідомлялося раніше, вчора ввечері, 24 жовтня, був зафіксований запуск росармією групи дронів-камікадзе у бік України для чергової атаки. Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога. У тому числі й у столиці.

Також повідомлялося, що у Києві було чути вибухи на тлі "Шахедної" атаки.

Додамо, у ніч проти 25 жовтня робота ППО велася також у Київській, Львівській та Одеській областях.

Близько четвертої години у КМВА розповіли про падіння уламків збитих дронів-камікадзе у Києві, внаслідок чого було загоряння на відкритій території.