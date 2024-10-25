Заходили большими волнами. В Киеве рассказали, сколько "Шахедов" сбила ПВО

Особенность дроновой атаки на Киев

Чиновник отметил, что российские оккупанты запускали дроны-камикадзе в Киев из Курской области и Краснодарского края.

"На столицу барражирующие боеприпасы заходили двумя большими волнами. Первый раз воздушную тревогу в Киев объявили около полуночи, а во второй раз - примерно в три ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались примерно 4 часа", - проинформировал руководитель КГВА.

Он добавил, что нынешняя воздушная атака на Киев со стороны РФ стала уже 15-й с начала октября. Враг применял для нее "исключительно беспилотные летательные аппараты".

Отражение атаки "Шахедов"

"За это время было обнаружено и разными способами (ПВО, РЭБ и т.д.) обезврежено до полутора десятков дронов врага, угрожавших столице Украины", - рассказал чиновник.

Также он призвал дождаться сообщения командования Воздушных сил ВСУ относительно точного количества и типа дронов врага.

Последствия воздушной атаки в столице

Что касается последствий, то в результате воздушной атаки противника в Киеве зафиксировано падение обломков - в частности, в Дарницком районе. Это привело к возгоранию на открытой территории деревьев и травы.

"Пожар оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. Данные оперативного сведения уточняются", - передал руководитель КГВА.

Ночная атака "Шахедов" на Киев

Как сообщалось ранее, вчера вечером, 24 октября, был зафиксирован запуск росармией группы дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной атаки. Так, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. В том числе и в столице.

Также сообщалось, что в Киеве были слышны взрывы на фоне "Шахедной" атаки.

Добавим, в ночь на 25 октября работа ПВО велась также в Киевской, Львовской и Одесской областях.

Около четырех часов в КГВА рассказали о падении обломков сбитых дронов-камикадзе в Киеве, в результате чего было возгорание на открытой территории.